Витрати держбюджету збільшать на 1,4 млрд грн для реалізації проектів

Державний бюджет на 2013 рік за підсумками 1 кварталу буде переглянуто, а обсяг видатків - збільшений орієнтовно на 1,4 млрд грн.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час прес-конференції.

«Бюджет постійно вимагатиме змін, змін пріоритетів, тому що ситуація завжди протягом року змінюється. Ми розраховуємо, що доходи бюджету зростатимуть - ми завжди на це розраховуємо. Ми за підсумками першого кварталу, як і обіцяли, будемо розглядати зміни до бюджету», - сказав глава держави.

«Буквально тиждень тому розглядали питання розподілу 1,4 млрд грн на розвиток регіонів. Рішення оприлюднять. Поставлено завдання - на березень місяць знайти ці кошти, і ми бачимо джерела отримання додаткових доходів», - сказав В.Янукович.

Він також зазначив, що половина додаткових доходів буде спрямована в регіони, а половина - на фінансування національних проектів і великих недобудованих об'єктів.

Як повідомляв УНІАН, під час розширеного засідання Кабінету Міністрів 27 лютого Президент України Віктор Янукович зажадав від Кабінету Міністрів передбачити фінансування регіонів у повному обсязі, наголосивши на необхідності приділити більше уваги реалізації регіональних програм і необхідності децентралізації міжбюджетних відносин.