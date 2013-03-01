Кінах: оподаткування депозитів та заборона валютних вкладів призведуть до відтоку грошей з банків

Законопроекти щодо оподаткування відсотків за депозитами і заборони валютних вкладів призведуть до відтоку грошей з банків і посилять проблему ліквідності банківської системи, вважає народний депутат України, президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах.

Про це УНІАН повідомила прес-служба УСПП.

На думку А.Кінаха, недавні резонансні законопроекти, якими пропонується заборонити банкам залучати депозити в іноземній валюті і ввести високу ставку оподаткування доходів за банківськими вкладами, остаточно підірвуть довіру населення, підприємців і інвесторів до банків.

«Час вимагає чітких системних узгоджених дій зі стабілізації фінансової системи, прогнозованого курсу національної грошової одиниці, створення прийнятних умов доступу фізичних та юридичних осіб до кредитних ресурсів. Впровадження такої політики можливе лише в умовах зростання довіри громадян до фінансової, банківської системи... Фіскальні, адміністративні заходи призведуть до зворотного результату», - цитує прес-служба А.Кінаха.

Народний депутат вважає, що потрібно враховувати загальновідомий факт низької платоспроможності населення України. «Неможливо створити стимули для розвитку національної економіки за відсутності платоспроможного попиту», - зазначив він.

Президент УСПП підкреслив, що УСПП негативно ставиться до цих законопроектів, і висловив сподівання щодо підтримки його оцінок урядом і парламентом країни.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від Партії регіонів Євген Сігал пропонує Верховній Раді внести зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність», які передбачають скасування норми, що дозволяє банкам залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в іноземній валюті.

Також Є.Сігал пропонує Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу і ввести з 1 січня 2014 року 25%-вий податок на доходи фізичних осіб, отримані у вигляді відсотків на поточні або депозитні вклади у банках або небанківських установах. Відповідні законопроекти № 2400 і № 2401 зареєстровано в парламенті 26 лютого.