У січні знизилися ставки майже в усіх сегментах грошово-кредитного ринку - НАБУ

У січні зафіксовано зниження вартості ресурсів майже у всіх сегментах грошово-кредитного ринку, і банки продовжать знижувати ставки залучення коштів для поліпшення операційної прибутковості.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Незалежної асоціації банків України (НАБУ), переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, достатній рівень ліквідності банківської системи і обмежений попит на банківські кредити можуть мотивувати банки до зниження ставок на депозити фізичних осіб, рівень яких протягом усього 2012 року тільки збільшувався.

Також повідомляється, що рівні ставок за депозитами фізичних осіб відрізнялися залежно від регіону. У січні 2013 року середньозважені процентні ставки за гривневими депозитами фізосіб у національній валюті були в діапазоні від 16,6% до 21%, водночас найвищі ставки зафіксовано в Івано-Франківській та Тернопільській областях, а найнижчі - в Рівненській області. Вартість депозитів громадян в іноземній валюті коливалася від 6,8 до 8% річних залежно від регіону, високу вартість депозитів зафіксовано в Дніпропетровській та Полтавській областях, а мінімальну - в Кіровоградській і Закарпатській областях. Найбільшу частку залучених банками заощаджень клієнтів традиційно становлять депозити жителів Києва та області (29,1% від загальної суми депозитів у національній та 38,1% в іноземній валюті), а також Донецької (10,9% і 8,5% відповідно) і Дніпропетровської (9,3% і 8,2% відповідно) областей. Найменшу частку депозитів формують вклади жителів Закарпатської та Чернівецької областей, питома вага кожної з них становить 0,8% депозитів у національній валюті та 0,9% в іноземній валюті. Розподіл обсягів вкладень за регіонами співідносний з рівнем середньомісячної заробітної плати: високий рівень у 2012 році мали Київ і область, а також Донецький і Дніпропетровський регіони, найнижчий - західні регіони.

На думку експертів НАБУ, кошти компаній значно дешевші для банківських установ, ніж депозити населення. Вартість гривневих депозитів підприємств продовжує знижуватися третій місяць поспіль (за результатами січня 2013 року середньозважена ставка становила 11,6%). Середня вартість валютних депозитів підприємств у січні виросла на 0,7 п.п. (порівняно з попереднім місяцем) і становить 6,8%.

За результатами аналізу галузевої структури корпоративного депозитного портфеля банків, експерти НАБУ відзначили, що станом на кінець січня 2013 року найбільшу частку депозитів юридичних осіб формували кошти підприємств оптової торгівлі (20,9% від загального обсягу), депозити компаній переробної промисловості (17,4% ), та сільськогосподарських підприємств (12,8%).

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів «Ерсте Банку», у січні 2013 року вклади населення в національній валюті зросли на 6 млрд грн, а валютні вклади - на 308,3 млн дол. Обсяг готівкових коштів фізичних осіб скоротився на 2,6% - до 198 млрд грн. Чистий попит населення на валюту дещо знизився до 200 млн дол. порівняно з грудневим показником (210 млн дол.).