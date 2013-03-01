Капітальні інвестиції України у 2012 році зросли на 8,3%

В Україні за підсумками 2012 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 263,73 млрд грн, що на 8,3% більше за показник 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання капінвестицій порівняно з попереднім роком зафіксоване в Одеській області – на 153,5%, до 13,23 млрд грн.

Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільша сума була направлена у вигляді інвестицій у матеріальні активи - 255,84 млрд грн, з них на капремонт - 17,89 млрд грн.

Основним джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємств і організацій - 156,15 млрд грн, кредити банків та інші позики - 42,53 млрд грн.

Довідка УНІАН. В Україні за підсумками 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 259 млрд 932,3 млн. грн, зокрема інвестицій в основний капітал - 209 млрд 130 млн. грн (без ПДВ), що на 22,4% більше за показник 2010 року.