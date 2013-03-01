Міжбанк п'ятниці закрився котируваннями 8,14/8,15 грн/дол.

У п'ятницю, 1 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1440/8,1480, на 12:00 ціни підвищилися до 8,1460/8,1490. До закриття торгів цінові рівні досягли такиз значень - 8,1470/8,1510 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2660/64, на 12:00 ціни знизилися до 0,2655/59. До закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,6795 (+0.1245).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3093/95, а на 12:00 впали до 1,3002/04. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6620/10,6690, на 12:00 ціни пішли вниз 10,6270/10,6350. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 10,5770/10,5860.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 28 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1450/8,1495, на 12:00 ціни знизилися до 8,1445/8,1475. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,1445/8,1465 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,7050/10,7125, на 12:00 ціни пішли вниз 10,6850/10,6930. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,6810/10,6880.