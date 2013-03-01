«ПриватБанк» заплатить 10 тис. грн за інформацію про грабіжників банків у Донецькій області

«ПриватБанк» оголосив про гарантовану винагороду в розмірі 10 тис. грн за інформацію, яка допоможе затриманню озброєної банди грабіжників, яка здійснила спробу пограбування відділення банку в Костянтинівці (Донецька обл.). Про це УНІАН повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, у кінці робочого дня 28 лютого в Костянтинівське відділення «ПриватБанку» увірвалися двоє невідомих, які під загрозою застосування зброї вимагали від співробітників віддати всю наявну готівку. Один з нападників скерував пістолет на керівника відділення, а другий зробив попереджувальний постріл з обрізу мисливської рушниці. Касиру відділення вдалося натиснути «тривожну» кнопку, викликавши загін міліції і включивши систему зовнішнього сповіщення про небезпеку. Грабіжники втекли з місця злочину, і загону державної служби охорони, що прибув у відділення через кілька хвилин, не вдалося їх затримати.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим фінансовим закладом країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн , статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Основними власниками банку є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які безпосередньо володіють по 33,7991% акцій банку і через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр) - 24,99% акцій банку.