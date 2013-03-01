Міндоходів готове приймати скарги на відмову в отриманні касового чека

Міністерство доходів і зборів України готове приймати скарги громадян у зв'язку з відмовою у видачі їм касового чека в місцях продажу товарів і послуг, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

«Звернення потерпілих – найдієвіший спосіб виявити порушення касової дисципліни», - стверджують у Міндоходів, і додають, що одна лише скарга громадянина може стати приводом для касової перевірки, зокрема з боку інших органів.

У Міндоходів також навели приклад, коли мешканці Запоріжжя відмовилися видати чек під час придбання ліків, і вона одразу звернулася до податкової інспекції. Виявилось, що обсяги щоденної неврахованої готівки в аптеці, що порушує правила торгівлі, досягали 2 тис. грн. Аптеку оштрафували на 19 тис. грн.

Разом з тим, можливість повідомити про порушення не означає зростання кількості перевірок готівкових розрахунків на підприємствах торгівлі. У Міндоходів, зокрема, звернули увагу на те, що кількість перевірок касової звітності у січні становила 1,2 тис., що на третину менше порівняно з січнем 2012 року.

Водночас фіскальний чек, стверджують в міністерстві, є гарантією захисту прав споживача, і тому громадянам не варто ігнорувати випадки невидачі чеків при здійсненні касових операцій.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року для українських підприємців вводиться новий електронний сервіс - електронна касова стрічка реєстраторів розрахункових операцій, яка є електронною копією розрахункових документів, що зберігається в пам'яті касового апарату або модему, приєднаного до апарату. Раз на добу дані електронної стрічки передаватимуться на загальний сервер обробки даних. На думку податківців, нововведення дозволить усунути розбіжності між первинною документацією і поданими даними звітності.