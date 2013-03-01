Профіцит платіжного балансу України у січні становив 397 млн дол.

Профіцит платіжного балансу України за підсумками січня 2013 року становив 397 млн дол. порівняно з дефіцитом 889 млн дол. у січні 2012 року.

Про це повідомляє Національний банк України.

Згідно з повідомленням, профіцит поточного рахунку в січні 2013 року становив 83 млн дол. проти 236 млн дол. у січні 2012 року, а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій становив 314 млн дол. порівняно з дефіцитом 1,125 млрд дол. за аналогічний місяць 2012 року.

Обсяг прямих інвестицій (сальдо) зменшився на 39% - до 363 млн дол. (у січні 2012 р. - 569 млн дол.).

Як повідомляв УНІАН, дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 раза порівняно з 2011 роком – до 4,174 млрд дол.

Дефіцит поточного рахунку за 2012 рік зріс на 40,6% – до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% – до 10,233 млрд дол.