Янукович похвалився, що віддав на благодійність майже 7,5 млн грн

У 2012 році Президент України Віктор Янукович перерахував на благодійні цілі 7 мільйонів 432 тисячі 400 гривень.

По це він сказав під час підсумкової прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами В.Януковича, починаючи з 25 лютого 2010 року на благодійні цілі ним було перераховано 7 мільйонів 552 тисячі 400 гривень.

Зокрема у 2011 році В.Янукович перерахував 120 тисяч гривень благодійної допомоги дитячому будинку «Багатодітна сім’я Михайла Жара» у с. Молниця Чернівецької області, де виховуються 256 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Президент нагадав, що ця сума була вказана у його декларації про доходи за 2011 рік.

У 2012 році на благодійні цілі В.Янукович перерахував 7 мільйонів 432 тисячі 400 гривень (4-м дітям віком до 4 років).

Зокрема, грошова допомога у сумі 160 тис. грн була перерахована Пузійчуку Віктору (с. Базар, Народицький район Житомирської області), 2010 року народження, на лікування вродженої вади серця. Хлопчик потребував термінової операції.

Грошова допомога у сумі 800 тис. грн перерахована Тарандюк Ані (Овруцький район Житомирської області), 2011 року народження, яка мала вроджену ваду - відсутність шару шкіри і потребувала невідкладної операції та лікування за кордоном.

Грошова допомога у сумі 4 млн 682 тис. грн перерахована Смиковському Олексію (Овруцький район Житомирської області), 2009 року народження, який має вроджену ваду головного мозку і потребує лікування за кордоном.

Також грошова допомога в сумі 1 млн 790 тис. гривень перерахована Лазаренко Вероніці (Кривий Ріг, Дніпропетровська область), 2010 року народження, яка хвора на рак кісткового мозку.

В.Янукович зазначив, що ці суми будуть вказані у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік і оприлюднені в установленому порядку.