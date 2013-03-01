Лукашенко вимагає від свого уряду стримувати інфляцію

Мінськ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає від уряду вжити заходів для стримування інфляції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це О.Лукашенко заявив, виступаючи сьогодні на засіданні Ради міністрів Білорусі, присвяченому підсумкам соціально-економічного розвитку за 2012 рік та завданням на 2013 рік.

«Я вимагаю припинити вольницю в ціноутворенні, немає такої необхідності. Уряду і Національному банку потрібно більш ефективно здійснювати цінове регулювання. Від цього зараз залежить закріплення макроекономічної стабільності», - підкреслив О. Лукашенко.

За його словами, інфляція, що прискорилася на початку 2013 року, викликає справедливі побоювання у громадян.

«Вирішення цієї проблеми має найважливіше державне значення. Якщо подивитися за період з початку 2011 року, то досі білоруський рубль девальвувався у 2,9 раза. Водночас споживчі ціни зросли у 2,6 раза, зокрема на продовольчі товари - майже в три рази, на непродовольчі товари та послуги - в два з половиною рази. У вас що, в ціноутворенні стоїть завдання наздогнати і перегнати темпи девальвації?» - сказав Президент Білорусі.

Він підкреслив, що якщо зараз не вдасться приборкати інфляцію за відносно стійкого курсу національної валюти, то зростуть внутрішні витрати і білоруська продукція втратить конкурентоспроможність, насамперед у експорті. «Тому треба вжити більш енергійних заходів для стримування інфляції», - додав О. Лукашенко.

Довідка УНІАН. У Білорусі інфляція у 2012 році становила 21,8%. У 2013 році інфляцію в Білорусі планується знизити до 12%, водночас вже в січні вона становила 3%.

У 2011 році споживчі ціни збільшилися на 108,7%. Різкий стрибок інфляції у 2011 році був зумовлений майже трикратною девальвацією білоруського рубля в умовах збереження високої залежності білоруської економіки від імпорту.