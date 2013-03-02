На реалізацію економічної програми держава витратить лише 50 млрд грн - Азаров

Із загальної суми, необхідної для реалізації державної програми активізації розвитку економіки в 2013-2014 роки 380 млрд грн, держава планує витратити 50 млрд грн.

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

"Держгарантії, прямі інвестиції, компенсація кредитних ставок складе 50 млрд грн", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що левова частка витрат з реалізації програми припадатиме на приватні інвестиції, кошти підприємств.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Кабінет міністрів України схвалив Державну програму активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки вартістю 380 млрд грн. Документ буде оприлюднено після допрацювання.

Програма визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема, ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ та будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.

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