Держказначейство відрапортувало - 1 березня перераховано 128,8 млн. грн на соцвиплати
14:57, 02 березня 2013Фінанси
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Державна казначейська служба України 1 березня перерахувала 128,8 млн. грн на соціальні виплати.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Держказначейства, про це поінформував голова відомства Сергій Харченко.
Згідно з повідомленням, поточного року Держказначейство своєчасне і в повному обсязі перераховує кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, і 1 березня на зазначені соціальні виплати перераховано 128,8 млн грн.
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