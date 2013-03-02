Держказначейство відрапортувало - 1 березня перераховано 128,8 млн. грн на соцвиплати

Державна казначейська служба України 1 березня перерахувала 128,8 млн. грн на соціальні виплати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держказначейства, про це поінформував голова відомства Сергій Харченко.

Згідно з повідомленням, поточного року Держказначейство своєчасне і в повному обсязі перераховує кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, і 1 березня на зазначені соціальні виплати перераховано 128,8 млн грн.

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