У США розпочалася процедура секвестру бюджету - до кінця вересня на 85 млрд дол.

У США розпочалася процедура автоматичного секвестру бюджету, до кінця вересня всі витратні статті буде скорочено на 85 млрд дол.

Як передає РІА «Новости», автоматичний секвестр бюджету - скорочення витрат на 1,2 трильйона доларів протягом найближчих 10 років і вже на 85 мільярдів до кінця нинішнього фінансового року, порівну розподілене між військовою і цивільною сферами - було заплановано ще влітку 2011 року, на переговорах адміністрації США з Конгресом з податкової реформи і запобігання дефолту.

Єдиною умовою, через яку секвестр можна було б уникнути, була домовленість між Білим домом і Конгресом про зміну балансу держвитрат за одночасного реформування податкової системи шляхом усунення способів порушення податкового законодавства представниками великого бізнесу. Проте цього не сталося.

На останньому раунді переговорів між представниками гілок влади, що відбувся 1 березня, компромісу знайдено не було. Республіканці наполягали на непорушності податкової системи, демократи відмовили у скороченні витрат на соціальну сферу.

У результаті Президент країни Барак Обама змушений був підписати указ про секвестрування бюджету, згідно з яким з 85 млрд доларів, які передбачається вилучити з витратної частини бюджету, близько 50 мільярдів недоотримають силові відомства.

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