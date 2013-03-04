Жителі Швейцарії на референдумі позбавили топ-менеджерів мільйонних бонусів

Жителі Швейцарії під час референдуму 3 березня, згідно з офіційними даними, переважною більшістю підтримали ініціативу, спрямовану проти "рвацтва топ-менеджерів".

За підсумками обробки голосів виборців усіх швейцарських кантонів, за пропозицію висловилися 67,9% учасників референдуму.

Ініціатива, висунута бізнесменом і політиком Томасом Міндером, передбачає зниження рівня бонусів топ-менеджерам у швейцарських компаніях, представлених на біржі, і посилення ролі акціонерів, передає "Німецька хвиля".

Передбачено повну заборону виплат відступних, премій за вступ на посаду, а також при купівлі або продажу компаній. Порушникам загрожує обмеження волі на строк до трьох років або штраф до шести річних зарплат.

Початком кампанії проти рвацтва стали новини про виплату відступних розміром у 60 мільйонів євро менеджеру концерну Novartis, який звільнявся, лише за те, щоб той не влаштувався на роботу до конкурентів. Обурення громадськості призвело до того, що ці виплати скасували.