Португалія через економічні труднощі просить кредиторів переглянути домовленості

Португалія має намір звернутися до міжнародних кредиторів - ЄС, ЄЦБ і МВФ - з проханням частково переглянути умови угоди з надання країні фінансової допомоги через слабкі економічні показники, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Wall Street Journal.

За даними видання, Рада міністрів фінансів єврозони обговорить в понеділок, 4 березня, у Брюсселі запит Португалії на збільшення термінів виплат кредитних коштів. У рамках програми фіндопомоги країна отримала 78 мільярдів євро. Такий захід дозволить виграти час для скорочення бюджетного дефіциту до необхідних кредиторами 3% з 5% минулого року.

У 2011 році кредитори припускали, що скорочення ВВП за 2011-2012 роки становитиме 4%, але в 2013 році економіка перейде до зростання, а безробіття досягне 13%. У цей час очікується скорочення на 7% за період 2011-2013 років, а безробіття досягне 17,3%.

Крім економічних труднощів Португалія зіткнулася із зростанням протестів щодо заходів скорочення бюджетних витрат. У п'ятницю глава соціалістів Антоніо Хосе Сегуро заявив, що уряд повинен припинити програму консолідації і скоротити податкове навантаження на громадян.

"Настав час зупинити зубожіння португальців", - сказав політик.

Найближчі парламентські вибори в Португалії відбудуться через два роки, що дозволяє главі кабміну Педру Пассушу-Коельо продовжувати взятий на структурні реформи курс. Однак політичні і соціальні протести, що підсилюються, можуть поставити під загрозу політичну стабільність в країні і посилити реалізацію реформ.