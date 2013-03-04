Торги доларом на міжбанку в понеділок відкрилися зростанням котирувань

У понеділок, 4 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1460/8,1540 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2644/48, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,5930/10,6050. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3006/08 (п'ятниця - 1,3093/95).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1440/8,1480, до 12:00 ціни підвищилися до 8,1460/8,1490. На час закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень - 8,1470/8,1510 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,6620/10,6690, до 12:00 ціни пішли вниз 10,6270/10,6350. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 10,5770/10,5860.