На міжбанку падіння євро триває

У понеділок, 4 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,1460/8,1540, до 12:00 звузився спред 8,1485/8,1515 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2644/48, до 12:00 вони залишилися на тому самому рівні. У Росії курс долар-рубль піднявся, і до 12:00 встановився на рівні 30,7865 (+0,1070).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3006/08, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5930/10,6050, до 12:00 ціни пішли вниз 10,5820/10,5900.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1440/8,1480, до 12:00 ціни підвищилися до 8,1460/8,1490. На час закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень - 8,1470/8,1510 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,6620/10,6690, до 12:00 ціни пішли вниз 10,6270/10,6350. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 10,5770/10,5860.