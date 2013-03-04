Доходи держбюджету зросли на 5% - до 54,5 млрд грн

За оперативними даними Державної казначейської служби України, до загального та спеціального фондів Державного бюджету у січні-лютому 2013 року надійшло 54,5 млрд грн, що на 2,7 млрд грн (5,1%) більше показника січня-лютого 2012 року, йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Як повідомляв УНІАН,у січні 2013 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 23,2 млрд грн, що 1,5 млрд грн (на 6,8%) більше, ніж за аналогічний період 2012 року. Згідно з повідомленням Держказначейства, до загального фонду держбюджету надійшло 20,1 млрд грн, що на 2 млрд грн (на 10,8%) більше минулорічного показника, до спеціального фонду - 3,1 млрд грн.