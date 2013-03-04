Обсяг відшкодованого ПДВ у січні-лютому зріс на 21%

Обсяг відшкодованого податку на додану вартість, за оперативними даними Державної казначейської служби, зріс у січні-лютому 2013 року на 1,5 млрд грн (20,7%) - до 8,8 млрд грн порівняно з січнем–лютим 2012 року. Про це йдеться у повідомленні Держказначейства, розміщеному на сайті відомства

Згідно з повідомленням, обсяг ПДВ, відшкодованого в автоматичному режимі, становив 3,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року Міндоходів збільшило суму відшкодованого ПДВ на 25% - до 4,5 млрд грн. Майже 40% відшкодованої суми одержали підприємства з часткою іноземного капіталу.

Обсяг відшкодувань платникам податків з податку на додану вартість у 2012 році зріс на 3,2 млрд грн, порівняно з 2011 роком, до 46 млрд грн.

Водночас для автоматичного відшкодування ПДВ компанія повинна відповідати низці вимог, зокрема, сплачувати зарплату вище за середню, а також не мати зв'язку з контрагентами - суб'єктами господарювання, діяльність яких має ознаки фіктивності.