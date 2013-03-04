Латвія офіційно подала заявку на введення євро з 2014 року

Латвія офіційно подала заявку на введення євро як валюти з 2014 року. Таким чином, країна може стати 18-м членом зони євро, передає Газета.RU з посиланням на «Бі-бі-сі».

Єврокомісія і Європейський центральний банк, вочевидь, розглянуть заявку в червні.

На тлі фінансової кризи економіка Латвії постраждала від сильного спаду. Влада у зв'язку з цим провела скорочення витрат і змогла відновити економічне зростання. Наразі Латвія є однією з найбільш швидкозростаючих економік в ЄС.

Влада Латвії наголошувала, що для вступу до зони євро республіка повинна відповідати маастрихтським критеріям - забезпечити низьку інфляцію і дефіцит бюджету не більше 3% від ВВП, а розмір державного боргу повинен становити не більше 60% від ВВП. Також валюта країни повинна бути прив'язана до євро. За даними Міністерства фінансів країни, у вересні республіка виконала Маастрихтські критерії. Курс лата з 2005 року прив'язаний до євро у співвідношенні 0,702804 до одного, який повинен залишитися незмінним до введення в Латвії загальноєвропейської валюти.

Тим не менш, опитування громадської думки в країні показують, що майже дві третини населення проти введення євро як валюти.

У листопаді минулого року уряд Латвії затвердив розроблений Міністерством фінансів законопроект про введення євро з 1 січня 2014 року.