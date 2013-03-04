НБУ планує обмежити готівкові розрахунки

Національний банк України оприлюднив проект постанови про встановлення граничної суми готівкового розрахунку у розмірі 150 тис. грн, повідомила журналістів на брифінгу заступник голови Національного банку України Віра Ричаківська.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.Ричаківської, проект постанови про встановлення граничної суми готівкового розрахунку оприлюднено на офіційному сайті НБУ для громадського обговорення, яке триватиме до 8 квітня. Після обговорення одержані пропозиції будуть розглянуті, і проект буде передано на затвердження Правлінню НБУ.

Проект передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися у готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн. Обмеження стосуються розрахунків відносно 1 особи по одному або кількох документах в межах одного дня. Згідно з проектом, тепер такі розрахунки здійснюватимуться з використанням банківських інструментів для здійснення безготівкових розрахунків (платіжна карта, поточний рахунок).

«Зміни націлені на обмеження готівки в обороті, спрямування коштів в економіку держави, активізацію безготівкових розрахунків і детінізацію економіки», - акцентувала увагу В.Ричаківська.

Згідно із заявою чиновників НБУ, ці обмеження не торкнуться 90% населення, оскільки такі розрахунки між фізичними особами здійснюються 1 раз у кілька років.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року голова Національного банку України Сергій Арбузов заявив, що Нацбанк може встановити граничний розмір розрахунків готівкою для фізичних осіб мінімум у 150 тис. грн вже у 2013 році. За його словами, більшість громадян навіть не помітять цієї норми, оскільки вона вводиться для відстежування недобросовісних громадян, які не хочуть платити податки.

Перед цим восени 2012 року Верховна Рада прийняла закон, яким надала право НБУ вводити обмеження на розрахунки готівкою.