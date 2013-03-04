Митний союз обмежить рух робочої сили з країн, які до нього не входять

Москва. Митний союз з 2015 року обмежить рух робочої сили з країн, які до нього не входять.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це Президент РФ Володимир Путін сказав перед початком переговорів з Президентом України Віктором Януковичем.

«З 2015 року у нас рух робочої сили буде обмежено з інших країн, окрім Митного союзу. Ми вже про це публічно оголосили», - сказав В.Путін.

Він додав, що пільговий режим буде збережено лише для країн Митного союзу.

В.Путін підкреслив, що чим щільніше Росія, Білорусь і Казахстан працюють одна з одною, тим складніше Україні виходити на ринки союзу зі своїми традиційними товарами.

За словами Президента РФ, це турбує керівництво України і Росії, і керівництву країн необхідно разом подумати, як уникнути негативних наслідків і зробити все, щоб не було ніякого погіршення, і сторони рухалися вперед з урахуванням викликів, які спостерігаються у світовій економіці.

Довідка УНІАН. Наразі до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У квітні 2012 р. голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко заявив, що створено дорожні карти із входження до Митного союзу Киргизстану і Таджикистану.

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