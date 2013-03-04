Для отримання кредитів українці найчастіше віддають під заставу свої автомобілі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це заявив міністр юстиції Олександр Лавринович з посиланням на статистичні звіти про роботу державних та приватних нотаріусів.

Згідно з даними статистики, протягом минулого року кількість застав транспортних засобів становила понад 92% від загальної кількості застав, які були посвідчені нотаріально.

За словами міністра, протягом минулого року нотаріуси засвідчили майже 69,5 тис. договорів застави (кредити, що забезпечуються майном або коштовностями). З них понад 62,5 тис. договорів стосувалися застави транспортних засобів. Аналогічне співвідношення спостерігалося і в позаминулому році, коли з 90% всіх договорів застав становили також застави транспортних засобів. Що стосується іпотечних договорів (кредити, які надаються банками під заставу нерухомості - землі, виробничих і житлових будівель, споруд), то в 2012 році найчастіше такі кредити брали під заставу квартир і житлових будинків.

Наприклад, іпотека квартир і житлових будинків становила минулого року більше 61% від загальної кількості договорів іпотек, засвідчених нотаріусами. Крім того, близько 4,5% від загальної кількості становили договори іпотеки земельних ділянок.