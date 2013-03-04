Кабмін пропонує ввести пільги для роботодавців за навчання персоналу

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді ввести низку податкових пільг для роботодавців, які забезпечують навчання і підтвердження результатів неформального професійного навчання працівників робітничим професіям. Відповідний законопроект №2407 зареєстровано в Раді 26 лютого.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, документ покликаний стимулювати роботодавців підвищувати кваліфікацію своїх працівників, що у свою чергу, на думку авторів законопроекту, має підвищити конкурентоспроможність працівників на ринку праці.

Як повідомляв УНІАН, у Державному бюджеті на 2013 рік обсяг податкових пільг становить 70,4 млрд грн. Водночас Міністерство доходів і зборів ініціювало інвентаризацію системи податкових пільг і дотацій, яку у свою чергу підтримала Місія Міжнародного валютного фонду, що працювала в Україні 29 січня – 12 лютого.