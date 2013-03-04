Процес злиття «Кредитпромбанку» та «Дельта Банку» завершиться до липня

Операція з придбання основним акціонером «Дельта Банку» Миколою Лагуном 100% акцій «Кредитпромбанку» завершена 28 лютого, і процес злиття двох банків завершиться до 1 липня. Про це УНІАН повідомила прес-служба «Дельта Банку».

Згідно з повідомленням, М.Лагун отримав регуляторні узгодження, необхідні для придбання 100% акцій «Кредитпромбанку», включаючи попередній дозвіл на концентрацію Антимонопольного комітету України та дозвіл Національного банку України на отримання суттєвої участі.

«Наразі ми розпочали процес операційної інтеграції АТ «Дельта Банк» та ПАТ «Кредитпромбанк», який ми плануємо завершити до 1 липня 2013 року», - цитує прес-служба голову наглядової ради "Дельта Банку" М.Лагуна.

Також повідомляється, що юридичним радником в інтересах продавців - мажоритарних власників «Кредитпромбанку» - стали київський і лондонський офіси юридичної компанії «Salans», інтереси групи міжнародних фінансових установ - міноритарного акціонера «Кредитпромбанку» - представляли київський і лондонський офіси МЮФ Chadbourne & Parke.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня «Кредитпромбанк» почав реалізацію продуктів «Дельта Банку» через свої відділення.

Наприкінці грудня 2012 року співвласник «Дельта Банку» (м. Київ) Микола Лагун повідомив про придбання «Кредитпромбанку» за символічну ціну 1 долар. За його словами, планується злиття «Кредитпромбанку» з «Дельта Банком» протягом 3-6 місяців, в результаті якого залишиться одна структура - «Дельта Банк».

Довідка УНІАН. «Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 29,84 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 18,02 млрд грн, зобов'язання - 26,83 млрд грн, кошти клієнтів - 17,20 млрд грн, власний капітал - 3,01 млрд грн , статутний капітал - 2,33 млрд грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 97,86 млн грн.

Основними власниками банку є бізнесмен Микола Лагун (70,61% акцій банку) і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

«Кредитпромбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1997 року і входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 12,22 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 10,09 млрд грн, зобов'язання - 10,151 млрд грн, кошти клієнтів - 6,02 млрд грн, власний капітал - 2,07 млрд грн, статутний капітал - 2,64 млрд грн.

У 2012 році банк одержав збиток у розмірі 48,87 млн грн.