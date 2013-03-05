Нардеп пропонує запровадити відповідальність Казначейства за несвоєчасне обслуговування бюджетних коштів

Народний депутат України Микола Левченко (Партія регіонів) пропонує Верховній Раді встановити відповідальність за невчасне казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, М.Левченко вніс до парламенту відповідні законопроекти (№2382, зареєстрований 25 лютого) «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невчасне казначейське виконання місцевих бюджетів» і (№2381, зареєстрований 25 лютого) «Про внесення доповнень до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення казначейського виконання місцевих бюджетів».

Згідно з цими документами, територіальні Управління Державної казначейської служби України нестимуть відповідальність за невчасну оплату витрат державного і місцевих бюджетів, а їх керівники - дисциплінарну і адміністративну відповідальність.

Ці законопроекти передбачають внесення змін до Бюджетного кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроектів, з кінця 2012 року по всій Україні загострилася проблема блокування платежів органів місцевого самоврядування, незважаючи на наявність коштів на їх рахунках в органах Державної казначейської служби України.

Наприклад, по місту Донецьку на 1 січня 2013 р. не були проведені платежі на загальну суму 130 млн грн. Такі обсяги затримок, на думку М.Левченка, не дозволяють розрахуватися з організаціями і підприємствами, які здійснюють благоустрій міста, ремонт будинків, доріг, надають транспортні і медичні послуги. Це зі свого боку призводить до проблем установ бюджетної сфери і соціальної інфраструктури, зокрема до виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. І подібна картина характерна для інших міст України, зазначає депутат.

На думку М.Левченка, якщо запропонований законопроект ухвалять, то керівникам казначейств у регіонах загрожує відповідальність у вигляді штрафу від 850 грн і до 1 тис. 360 грн у разі повторного порушення протягом року. Водночас у проекті пропонується введення механізму офіційної безпроцентної позики у місцевих бюджетів на потреби державного бюджету на строк до 1 місяця.

За словами депутата, «сьогодні проблема неплатежів казначейства вийшла на перший план у роботі місцевих органів влади, і її необхідно розв’язувати невідкладно». М.Левченко вважає, що, незважаючи на низький рівень санкцій, цей законопроект створить прецедент відповідальності, яка надалі може змінюватися і посилюватися від адміністративної до кримінальної.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Державної казначейської служби України, до загального і спеціального фондів Державного бюджету в січні-лютому 2013 року надійшло 54,5 млрд грн, що на 2,7 млрд грн (5,1%) більше від показника січня-лютого 2012 року. У січні 2013 року до загального і спеціального фондів Державного бюджету надійшло 23,2 млрд грн, що на 1,5 млрд грн (на 6,8%) більше, ніж за аналогічний період 2012 року. Згідно з повідомленням Держказначейства, до загального фонду держбюджету надійшло 20,1 млрд грн, що на 2 млрд грн (на 10,8%) більше від торішнього показника, до спеціального фонду - 3,1 млрд грн.