Ірландія вийде з програми зовнішньої допомоги цього року, Португалія - наступного

Єврокомісія розраховує на вихід Ірландії з програми зовнішньої допомоги восени поточного року, а Португалії - навесні наступного, заявив сьогодні віце-президент Єврокомісії Оллі Рен на прес-конференції за підсумками Єврогрупи.

Про це повідомляють РІА «Новости».

"Ірландія вийде з програми восени, Португалія - навесні, як і передбачалося", - сказав він.

Завершення програми означає повернення до самостійного рефінансування країн на ринках капіталу.

Ірландія отримує фіндопомогу загальним обсягом майже 70 мільярдів євро з кінця 2010 року, Португалія в розмірі 78 мільярдів євро - з весни 2011 року. Обидві країни входять до єврозони.