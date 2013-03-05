Торги доларом на міжбанку у вівторок відкрилися зниженням котирувань

У вівторок, 5 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 8,1435/8,1490 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2657/61, котирування євро-гривні пішли вгору - 10,6320/10,6410. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися - 1,3055/57 (понеділок - 1,3006/08).

У понеділок, 4 березня, Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1460/8,1540, до 12:00 звузився спред 8,1485/8,1515. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1510/8,1520.

Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,5930/10,6050, до 12:00 ціни пішли вниз 10,5820/10,5900. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5985/10,6035.