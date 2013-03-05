Затверджено графік перевірок Держфінінспекції на 2013 рік

Кабінет Міністрів України затвердив основні напрями роботи Державної фінансової інспекції на 2013 рік.

Відповідне розпорядження Кабміну № 101-р від 20 лютого опубліковано на урядовому сайті.

Згідно з постановою, у 2013 році запланована ревізія використання бюджетних коштів та/або окремих напрямів фінансово-господарської діяльності, щодо яких встановлені такі граничні терміни подання результатів перевірок на розгляд Кабміну і Мінфіну: березень - за підсумками перевірки Казначейства, квітень - Фонду держмайна, червень - Мінагрополітики, липень - Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку, серпень - Мінрегіону і Антимонопольного комітету, листопад - Держрезерву і Пенсійного фонду, грудень - Мінсоцполітики та Міністерства закордонних справ.

Також постановою заплановане проведення ревізії фінансово-господарської діяльності окремих держпідприємств, зокрема в квітні («Турбоатом», «Машпроект»), у травні («Укртранснафта», «Державна продовольчо-зернова корпорація України», «Хліб України»), у червні (аеропорт «Бориспіль»), у серпні (порт «Октябрьськ», «Лисичанськвугілля»), у вересні («Укренерго») і грудні («Чорноморнафтогаз», «Антонов», «Електроважмаш», «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Одеський припортовий завод», «Укрнафта», «Укрінтеренерго»).

Здійснення контролю виконання вимог законодавства у сфері державних закупівель відповідно до постанови заплановано на постійній основі.

Як повідомляв УНІАН, Державна фінансова інспекція України в 2012 році перевірила 9 тис. підприємств і забезпечила відшкодування втрат державних ресурсів на загальну суму 1,9 млрд грн. У результаті контрольних заходів до бюджетів різних рівнів і бюджетних організацій перераховано 731,5 млн грн, ще 1,2 млрд грн становило відшкодування і поновлення незаконних, нецільових втрат і недостач ресурсів. Минулого року в результаті своєчасного втручання фінансовим інспекторам вдалося запобігти зайвій розтраті 1,7 млрд грн у рамках державних закупівель. Сумнівні торги були скасовані, а договори - розірвані.