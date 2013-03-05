Інтерактивний сервіс «Пульс податкової» тепер доступний для клієнтів митниці

Міністерство доходів і зборів здійснило ребрендинг інтерактивного сервісу «Пульс податкової», який тепер приймає звернення громадян і бізнесу як щодо податкових, так і щодо митних питань, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

Сервіс, згідно з повідомленням, який запустили більше року тому, - в січні 2012 року - і не тільки є повноцінним консультаційним сервісом, але і дозволяє платнику податків повідомляти про неправомірні дії або бездіяльності співробітників податкової служби керівництву відомства.

За даними Міндоходів, кількість звернень до «Пульсу податкової» в 2012 році становила 26 тис., з яких лише 2,7 тис. стосувалися питань спірних відносин з податковими органами. Фактично з кожного такого звернення (у 99,5% випадків) провели розслідування, результати яких були особисто повідомлені тим, хто звертався.

«Завдяки оновленому «Пульсу» представники бізнесу, зокрема і суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, можуть оперативно вирішити спірні питання, що виникають не тільки у сфері адміністрування податків, а й у сфері здійснення митного контролю та митного оформлення», - сказано в повідомленні Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, міністр доходів і зборів Олександр Клименко раніше заявляв, що 2013 рік стане роком змін та подальшого впровадження електронних сервісів, покликаних економити час платників податків та викорінити корупцію в сфері сплати податків.

У 2012 році Міндоходів прийняло близько 5 тис. пропозицій від платників податків щодо лібералізації податкової системи України на 2014 рік, розглянуло та систематизувало їх.