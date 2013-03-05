Експерт: дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України в 2013 році становить 13 млрд дол.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України за підсумками поточного року становитиме близько 13 млрд дол., такий прогноз у коментарі агентству УНІАН озвучила головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

За її словами, поліпшення балансу поточного рахунку в січні 2013 року в порівнянні з груднем 2012 року відбулося за рахунок властивого для цього часу більш істотного скорочення імпорту в порівнянні з експортом (-32% м / м і -8%, відповідно). «У річному виразі обсяги експорту зменшилися в січні на 3,5% (у порівнянні зі зниженням на 14% р/р у грудні), оскільки високі обсяги експорту зерна і рослинної олії продовжували компенсувати зниження обсягів експорту металопродукції. Імпорт товарів скоротився в січні на 3,3% р/р (порівняно зі зростанням на 0,9% у грудні) у зв'язку з подальшим зниженням імпорту енергоносіїв та зменшенням ввезення в країну продукції машинобудування», - повідомила О.Білан.

Також вона зазначила, що сальдо фінансового рахунку залишалось позитивним за рахунок припливу прямих іноземних інвестицій в сумі 0,4 млрд дол. і уповільнення відтоку капіталу через ринок готівкової іноземної валюти (до 0,2 млрд дол., що є найнижчим рівнем з травня 2012 року).

«Ми очікуємо, що Україна почне покращувати зовнішню платіжну позицію цього року за рахунок необхідного МВФ посилення фіскальної політики», - говорить О.Білан.

На її думку, поступове відновлення світової економіки також має сприяти поліпшенню сальдо поточного рахунку України завдяки відновленню цін на сталь та високому обсягу експорту продукції сільського господарства.

Крім того, О.Білан зазначила, що оскільки терміни очікуваної девальвації гривні змістилися, за оцінками Dragon Capital, на осінь 2013 р., її позитивний вплив на баланс поточного рахунку здебільшого буде відчутно у 2014 р.

«У зв'язку з цим ми погіршили наш прогноз дефіциту поточного рахунку на 2013 р. до 7,2% ВВП (13 млрд дол.) з 5,6% ВВП. Наш новий прогноз на 2013 р. все ж передбачає зменшення дефіциту поточного рахунку на 1% ВВП у порівнянні з 8,2% ВВП у минулому році, здебільшого за рахунок посилення фіскальної політики», - повідомила експерт.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України за підсумками січня 2013 року становив 397 млн дол. у порівнянні з дефіцитом 889 млн дол. у січні 2012 року.

Довідка УНІАН. Дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 рази в порівнянні з 2011 роком - до 4,174 млрд дол.

Дефіцит поточного рахунку за 2012 зріс на 40,6% - до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% - до 10,233 млрд дол.