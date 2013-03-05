Держборг Польщі в 2012 році зріс на 3% - до 248 млрд дол.

Варшава. Державний борг Польщі на кінець грудня минулого року становив 248 млрд дол. (за поточним курсом 3,2 PLN за 1 USD), що на 2,9%, або близько 7 млрд дол. більше даних грудня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за останніми оприлюдненими даними польського міністерства фінансів, майже 70% боргу, або близько 170 млрд дол. становили внутрішні зобов'язання польської держави.

Минулого року внутрішній держборг зріс на 3,5% на тлі 1,8% збільшення закордонної заборгованості.

Польський мінфін повідомив, що близько 70% закордонного боргу Польщі номіновано в євро, 18% - в американських доларах, понад 7% - у швейцарських франках і менше 6% - в японських ієнах.

96% боргу Польща залучила через облігації, а середній термін виплати за ними для закордонних паперів становить 5,49 року, а для внутрішніх - 4,47 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році держборг Польщі зріс майже на 10% після більш ніж 11% зростання роком раніше.

Довідка УНІАН. Чинна польська конституція встановлює верхній ліміт можливої заборгованості держави в 60% ВВП, який, за офіційними даними, досі не був порушений.

Водночас низка експертів заявляють, що реальний держборг Польщі в кілька разів перевищує дані, надані мінфіном, оскільки вони не враховують зобов'язання перед пенсіонерами і за медичне обслуговування, які можуть бути профінансовані тільки через залучення нових боргів. За їхніми розрахунками, реальний борг Польщі вже перевищує 200% ВВП.