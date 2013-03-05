Нацбанк розробив порядок проведення перевірок учасників платіжних систем

Національний банк України розробив порядок проведення перевірок платіжних організацій та інших учасників платіжних систем, повідомляє регулятор на офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, право на проведення перевірок об'єктів нагляду за платіжними системами й системами розрахунків відповідно до чинного законодавства належить Національному банку. Після затвердження проекту Нацбанк здійснюватиме перевірки об'єктів нагляду платіжних систем, до яких належать платіжні організації платіжних систем, зокрема клірингові й процесингові установи, та інші учасники платіжних систем, що надають послуги або виконують операційні функції в них.

Проект оприлюднено на сайті Нацбанку для громадського обговорення, зауваження й пропозиції учасників ринку до проекту приймаються до 5 квітня.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Верховна Рада України ухвалила Закон №10656 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем і розвитку безготівкових розрахунків)».

Цей документ передбачає ведення Національним банком реєстру платіжних систем і систем розрахунків в Україні, їх членів/учасників і операторів послуг платіжної інфраструктури і надання права здійснювати діяльність в Україні лише після їх реєстрації в порядку, встановленому Національним банком.

Також документ надає Нацбанку право визначати порядок здійснення в Україні маршрутизації, клірингу й взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за операціями, які здійснено в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих банками-резидентами.