Нові законодавчі ініціативи призведуть до відтоку депозитів - НАБУ

Законопроекти щодо оподаткування доходів у вигляді відсотків за депозитами і заборони вкладів в іноземній валюті призведуть до відтоку депозитів і збільшення проблем з ліквідністю банків, повідомили в коментарі УНІАН експерти Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Голова правління «Креді Агріколь Банку», голова комітету НАБУ з питань оподаткування та обліку Євгенія Чемерис вважає, що заборона на валютні депозити може бути введена, коли гривня стане вільно конвертованою валютою, за аналогією до існуючої практики у світі. «Сьогодні головним завданням є детінізація економіки, а для цього треба приймати (і швидко!) ті заходи, які сприяли б зменшенню готівкового обороту. Я вже не кажу про операційну складність стягнення цих 25% не з усієї суми відсотків, а із різниці з обліковою ставкою, яка може змінюватися будь-якої миті. Той, хто це придумав, поняття не має, що таке операційна робота в банку і які доопрацювання програмного забезпечення нам знадобляться. А за цим же іще послідує і звітність в податкову...» - сказала вона. За її словами, дані законопроекти є абсолютно різноспрямованими щодо один одного. «На мою думку, в сформованих українських реаліях - це абсурд. Прийняття одночасно цих двох законопроектів за ефектом схоже на прийняття разом снодійного та проносного», - додала Є.Чемерис.

Заступник голови правління «Першого українського міжнародного банку», голова комітету НАБУ з питань регуляторної політики та нагляду Артур Загородников вважає, що для населення ініціативи з оподаткування вкладів і заборони валютних депозитів - заходи вкрай непопулярні, і вкладник буде змушений шукати альтернативні, менш витратні інструменти та можливості для розміщення і примноження своїх заощаджень. «До ініціатив, пов'язаних з повною забороною на вклади в іноземній валюті та введенням високих ставок на оподаткування депозитів в гривні, необхідно ставитися дуже обережно і виважено... Рішення з таких питань треба ухвалювати після проведення всебічного, глибокого аналізу та експертного прогнозу за участю не тільки законодавчих і регуляторних органів, але і з урахуванням думок банків, банківських об'єднань та населення», - сказав він. А.Загородников також повідомив, що асоціація виступає за проведення політики «дедоларизації» і готова до широкого обговорення, проведення необхідного аналізу та вироблення пропозицій щодо подальшої підтримки національної валюти і вдосконалення законодавчих змін, спрямованих на створення комфортних умов для вкладників, здешевлення банківських кредитів і розвиток вітчизняної економіки.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від Партії регіонів Євген Сігал пропонує Верховній Раді внести зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність», які передбачають скасування норми, що дозволяє банкам залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в іноземній валюті. Також Є.Сігал пропонує Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу і ввести з 1 січня 2014 року 25%-вий податок на доходи фізичних осіб, отримані у вигляді відсотків на поточні або депозитні вклади в банках або небанківських установах. Відповідні законопроекти № 2400 і № 2401 зареєстровано в парламенті 26 лютого.