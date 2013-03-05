Мінфін вийде на ринки зовнішніх запозичень до кінця першого півріччя - експерт

Міністерство фінансів України використовуватиме весь можливий інструментарій для покриття боргових платежів і саме тому, як очікується, вийде на ринок зовнішніх запозичень для розміщення державних облігацій не пізніше другого кварталу 2013 року. Про це повідомляється в аналітичному звіті щодо ринку облігацій, підготовленому аналітиками групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU).

«У другому кварталі з бюджету доведеться виплатити 29,36 млрд грн, з яких майже 20 млрд грн припадають на виплати в іноземній валюті. Тому потреба в іноземній валюті висока, і сама ситуація спонукатиме Мінфін випустити єврооблігації", - говорить аналітик облігацій групи ICU Тарас Котович.

За розрахунками групи ICU, обсяг випуску євробондів у другому кварталі може становити щонайменше 1-1,5 млрд дол., а в цілому за рік - 5-6 млрд дол., а не 4 млрд дол., як передбачено в бюджеті.

«Ринкова ситуація для запозичень зараз сприятлива, і якщо брати за основу поточні умови, то можливий випуск облігацій під 7-7,5% терміном обігу 5-10 років», - зазначив Т.Котович.

Крім того, у звіті ICU сказано, що Мінфін може вийти на внутрішній ринок запозичень. ВодночасОВДП випускатимуться переважно в іноземній валюті.

Як повідомляв УНІАН, обсяг державних запозичень у держбюджеті 2013 закладено у сумі 129,403 млрд грн, у тому числі обсяг зовнішніх запозичень - 36,540 млрд грн. Здійснювати державні зовнішні запозичення в 2013 році Кабмін доручив міністру фінансів Юрію Колобову.

У коментарях УНІАН експерти називали березень-квітень найбільш вдалим часом виходу на зовнішні ринки запозичень.