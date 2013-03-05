Прасолов хоче повернути торговельні представництва в управління Мінекономрозвитку

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов вважає доцільним повернути торговельні представництва України за кордоном, які зараз перебувають у підпорядкуванні МЗС, в управління Мінекономрозвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, 5 березня, на спільній колегії МЗС і Мінекономрозвитку.

«Якщо ми говоримо про дійсно ефективну та цілісну систему захисту зовнішньо-економічних інтересів держави, інтеграційно пов'язаних з розвитком внутрішнього виробництва країни, то видається доцільним надати Мінекономрозвитку відповідний інструмент, якого, на нашу думку, не вистачає у цій системі. Йдеться про торговельні представництва за кордоном», - сказав І.Прасолов. Він зазначив, що передача торгпредставництв в управління Мінекономрозвитку дасть можливість міністерству в повному обсязі виконувати функції з розвитку підприємництва всередині країни і в напрямку стимулювання експорту.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2010 р. Президент України Віктор Янукович підписав указ про ліквідацію торгівельно-економічних місій та утворення економічних відділів закордонних дипломатичних установ.

У жовтні 2012 року прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв України заявив, що передача функцій торговельних місій за кордоном посольствам України не дало позитивного результату для просування економічних інтересів країни за кордоном.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньоторгівельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році.