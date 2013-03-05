НБУ проти заборони на валютні депозити і оподаткування відсотків за вкладами

Національний банк України не підтримує введення заборони на відкриття депозитів у іноземній валюті й оподаткування доходів від банківських вкладів, повідомили УНІАН у прес-службі НБУ.

Згідно з повідомленням, Національний банк України як регулятор банківської системи України не підтримує законопроекти Євгена Сігала №2400 і 2401, зареєстровані у Верховній Раді 26 лютого, оскільки політика Національного банку спрямована на стимулювання зростання депозитної бази відповідно до світової практики.

«Керівництво Національного банку України стурбоване політизуванням суто економічних питань. На жаль, вищенаведені ініціативи є наслідком недостатньо глибокого аналізу питань, щодо яких пропонуються законодавчі новації. Тому Національний банк закликає політичних діячів ретельно аналізувати наслідки будь-яких законопроектів із питань банківської та фінансової системи, які вносяться до Верховної Ради України, дотримуватися в своїй діяльності принципу однозначного пріоритету забезпечення стабільності фінансової системи країни й поваги до її громадян», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за січень-лютий цього року приріст депозитів фізичних осіб становив близько 15 млрд грн, що свідчить про зростання довіри до банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від Партії регіонів Євген Сігал запропонував Верховній Раді внести зміни до Закону «Про банки та банківську діяльність», які передбачають скасування норми, що дозволяє банкам залучати вклади (депозити) від фізичних осіб у іноземній валюті. Також Є.Сігал пропонує Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу й запровадити з 1 січня 2014 року 25% податку на доходи фізичних осіб, отримані у вигляді відсотків на поточні або депозитні вклади в банках або небанківських установах.

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