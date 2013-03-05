На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1400/8,1450 грн/дол.

У вівторок, 5 березня, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1435/8,1490, до 12:00 звузився спред - 8,1435/8,1465. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1400/8,1450 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2657/0,2661, до 12:00 ціни знизилися - 0,2656/0,2660. До закриття ціни досягли мінімуму - 0,2650/0,2654. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 30,6950 (-0,0950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3020/1,3075. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6320/10,6410, до 12:00 ціни підвищилися - 10,6340/10,6420. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6070/10,6175.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 4 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1460/8,1540, до 12:00 звузився спред - 8,1485/8,1515. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1510/8,1520.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5930/10,6050, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,5820/10,5900. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5985/10,6035.