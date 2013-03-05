Прострочена заборгованість за кредитами зросла до 74,5 млрд грн

Прострочена заборгованість за кредитами у банківській системі в січні цього року зросла на 2,7% або на 1,93 млрд грн порівняно з початком року, повідомила УНІАН прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Згідно з повідомленням, за оцінками експертів НАБУ, прострочена заборгованість за кредитами у січні цього року становила 74,45 млрд грн, водночас її частка в кредитному портфелі банківської системи порівняно з початком року істотно не змінилася (9,22% станом на 1 лютого проти 8,9% на 1 січня). Обсяг резервів за активними операціями банків збільшився на 737 млн ​​грн або на 0,5% і становив 142,1 млрд грн.

Як вважають експерти НАБУ, збільшення обсягу сумнівної та безнадійної заборгованості за кредитами банків пов'язане зі зміною із 1 січня правил класифікації активів відповідно до постанови НБУ № 23 від 25 січня 2012 року.

Також повідомляється, що основний обсяг простроченої заборгованості в корпоративному кредитному портфелі сформований кредитами компаній переробної промисловості (23%), торгівлі (18%) і будівельного сектора (12%). Водночас найбільшу частку прострочених кредитів мають компанії з водопостачання, каналізації та поводження з відходами (15,4%), будівельної галузі (13,8%) та переробної промисловості (9,9%). Загальний рівень простроченої заборгованості в корпоративному кредитному портфелі банківської системи України на початок лютого 2013 року становить 8,9%.

Як повідомляв УНІАН,обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків у 2012 році скоротився на 8,5%, або 6,77 млрд грн - до 72,52 млрд грн. У 2012 році українські банки зменшили обсяг наданих кредитів на 8,5%, або 9,99 млрд грн - до 815,327 млрд грн. Зниження у 2012 році обсягів наданих банками кредитів відбулося в основному за рахунок зменшення кредитування фізичних осіб на 7,4%, або 12,9 млрд грн, - до 161,775 млрд грн. Водночас обсяги кредитування юросіб зросли на 4,9%, або 28,3 млрд грн, - до 609,202 млрд грн. У 2012 році банки зменшили обсяги довгострокових кредитів на 7,6%, або 32,3 млрд грн - до 394,246 млрд.