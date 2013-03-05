Обсяг податкових надходжень до бюджету з початку року зріс на 4,3%

За оперативними даними, обсяг надходжень до загального фонду Державного бюджету від податкових та митних органів у січні - лютому 2013 року становив 67,8 млрд грн, що на 2,8 млрд грн (на 4,3%) більше за аналогічний період 2012 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, до Державного бюджету надійшло 53,8 млрд грн, з яких 38 млрд грн забезпечили податкові органи, 15,8 млрд грн - митні. Місцеві бюджети отримали 14 млрд грн.

«До загального фонду Держбюджету перераховано 51,6 млрд грн, що на 1,9 млрд грн (на 3,7%) більше за показник січня-лютого 2012 року», - сказано у повідомленні Міндоходов.

У Міністерстві звернули увагу, що зростання платежів стало можливе за рахунок зростання зборів податку на прибуток, ПДВ, акцизного податку та збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 23,2 млрд грн, що 1,5 млрд грн (на 6,8%) більше, ніж за аналогічний період 2012 року.