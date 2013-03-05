Головою наглядової ради банку «Форум» став гендиректор «Смарт-Холдингу»

Під час позачергових загальних зборів акціонерів банку «Форум» у вівторок, 5 березня, було обрано новий склад наглядової ради фінансово-кредитної установи, йдеться у повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, рішенням зборів Денис Рудєв, який раніше був головою наглядової ради банку, втратив належні повноваження. На посаду голови НР обрано Олексія Пертіна, генерального директора ПрАТ «Смарт-Холдинг».

Також вказується, що членами наглядової ради банку в новому складі були обрані: Ігор Дріжчаний (головний радник «Смарт-Холдингу»), Володимир Нусинов (директор з корпоративного управління і цінних паперів «Смарт-Холдингу»), Юлія Кир'янова (фінансовий директор «Смарт-Холдингу»), Лада Кондуфорова (директор з правового забезпечення «Смарт-Холдингу»), Михайло Завілов (директор з персоналу «Смарт-Холдингу»).

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня 2012 р. компанія «Смарт-Холдинг» оголосила про закриття угоди з придбання 96,0635% акцій ПАТ «Банк Форум».

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (м. Київ) створений у 1994 році, на сьогодні входить до групи крупних банків України.

Активи банку на 1 січня 2013 року становили 8,667 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 6,598 млрд грн, зобов'язання - 7,192 млрд грн, статутний капітал - 5,93 млрд грн, власний капітал - 1,476 млрд грн.

Банк «Форум» у 2012 році отримав чистий прибуток у розмірі 4,282 млн грн порівняно з 777,209 млн грн збитку за підсумками 2011 року.

«Смарт-холдинг» - інвестиційна група з фокусом на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі ("Метінвест"), в нафтогазовому секторі (Regal Petroleum), у виробництві нерудних матеріалів («Смарт-Нерудпром»), в суднобудуванні (Smart Maritime Group), в агропереробці («Верес»), здійснює будівництво глибоководного порту Очаків і управляє низкою підприємств в інших галузях економіки.

Основним бенефіціаром "Смарт-холдингу» є Вадим Новинський.