Україна в березні повинна виплатити 8,4 млрд грн за своїми борговими зобов'язаннями

Обсяг платежів за державними борговими зобов'язаннями у березні становитиме 8,42 млрд грн, йдеться в аналітичному звіті щодо ринку облігацій, підготовленому аналітиками групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU).

Згідно зі звітом, це майже на 2 млрд менше обсягу лютневих платежів, які вважаються піковими (10,4 млрд грн).

За даними ICU, загальний обсяг платежів, який Україна повинна буде виплатити за своїми зобов'язаннями до кінця року, становитиме близько 97,5 млрд грн. Водночас піковими за обсягом місячних платежів (більше 10 млрд грн), крім лютого, стануть травень (11,8 млрд грн), червень (10,9 млрд грн), серпень (12,2 млрд грн) і листопад (11,5 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінфіну, на кінець 2013 року очікуваний обсяг державного боргу становитиме 483,032 млрд грн, що приблизно становить 30,6% валового внутрішнього продукту (ВВП) України, проти 28,5% за підсумками 2012 року.