Зростання ВВП Австралії у 2012 році було максимальним за 5 років

За даними Австралійського бюро статистики, ВВП Австралії у 2012 році виріс на 3,6%, повідомляють "Ведомости" з посиланням на агентство Bloomberg. Більш значний підйом востаннє був зафіксований у 2007 році, тоді економіка збільшилася на 4,7%. У IV кварталі минулого року ВВП країни знизився на 0,6% щодо попередніх трьох місяців. Австралійське бюро статистики поліпшило оцінку зростання економіки в III кварталі до 0,7%.

Експорт у жовтні - грудні 2012 р. збільшився на 3,3%, витрати домогосподарств - на 0,2%, держвитрати - на 24,6%. Водночасчас стримуючий вплив на економічний підйом надав спад у сфері нежитлового будівництва на 8,9%.

Основним джерелом зростання ВВП країни був видобуток корисних копалин і експорт мінеральних ресурсів, що чітко видно у регіональному розрізі: ВРП основного гірничодобувного регіону Західна Австралія зріс на 14,2% (рік до року), а Нового Південного Уельсу і Квінсленда - на 2,4 і 2,2%.