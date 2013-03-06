Торги на міжбанку відкрилися зниженням цін на долар і євро

У середу, 6 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1410/8,1460 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2656/0,2660, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,6210/10,6290. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоригувалися – 1,3050/1,3052 (вівторок — 1,3055/1,3057).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 5 березня, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1435/8,1490, до 12:00 звузився спред – 8,1435/8,1465. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1400/8,1450 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6320/10,6410, до 12:00 ціни підвищилися – 10,6340/10,6420. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6070/10,6175.