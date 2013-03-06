Дефіцит бюджету України у січні становив 1,6 млрд грн

Дефіцит зведеного бюджету України за січень становив 615,4 млн грн, тоді як за січень 2012 профіцит зведеного бюджету становив 2,07 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, у січні дефіцит державного бюджету України становив 1,64 млрд грн, загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у сумі 3,11 млрд грн проти розпису на цей період в сумі 8,58 млрд грн.

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень становила 30,18 млрд грн, що на 8,3% більше показника аналогічного періоду 2012 року. За січень Державний бюджет України отримав 23,20 млрд грн, що на 6,9% більше показника січня 2012 року. Проти січня 2012 фактичні надходження до загального фонду державного бюджету в січні цього року зросли на 10,8% - до 20,05 млрд грн.

Загальна сума касових видатків зведеного бюджету за січень становила 30,77 млрд грн, що на 19,8% більше показника аналогічного періоду 2012 року. За січень касові видатки державного бюджету становили 24,81 млрд грн, що на 23,3% більше показника січня 2012 року. Проти січня 2012 року касові видатки загального фонду державного бюджету в січні цього року зросли на 29,3% до 23,16 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН,зведений бюджет за 2012 рік виконано з дефіцитом 50,73 млрд грн, державний бюджет України за 2012 рік зведено з дефіцитом 53,387 млрд грн, що в 2,3 раза, або на 29,833 млрд грн більше, ніж за 2011 рік.

Дефіцит загального фонду держбюджету становив 53,350 млрд грн.

У 2012 році доходи держбюджету становили 346,025 млрд грн, що на 31,408 млрд грн, або на 10% більше показника 2011 року. У т.ч. до загального фонду держбюджету надійшло 289,577 млрд грн, що на 8,9% більше, ніж у 2011 року.

Касові видатки держбюджету в 2012 р. становили 395,661 млрд грн, що на 18,7% більше минулорічного. У т.ч. видатки загального фонду становили 343,590 млрд грн - на 19,6% більше, ніж у 2011 році

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Доходи держбюджету зросли на 5% - до 54,5 млрд грн