Власник «Дельта Банку» сконцентрував 100% акцій «Кредитпромбанку»

Фізична особа Микола Лагун, який є основним акціонером «Дельта Банку», сконцентрував 100% акцій «Кредитпромбанку», що входить до групи найбільших банків України.

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, пакет акцій акціонера банку - фізичної особи зріс до 100% статутного капіталу банку в результаті придбання пакетів акцій, що раніше належали компаніям Fintest Holding Ltd (Кіпр, 28,72% акцій банку), Kalouma Holdings Ltd (Кіпр, 47,78% ) і Homertron Trading Ltd (Кіпр, 23,50%).

Як повідомляв УНІАН, операція з придбання основним акціонером «Дельта Банку» Миколою Лагуном 100% акцій «Кредитпромбанку» завершена 28 лютого, процес злиття двох банків завершиться до 1 липня.

Довідка УНІАН. «Кредитпромбанк» (Київ) працює на ринку України з 1997 року і входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 12,22 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 10,09 млрд грн, зобов'язання - 10,151 млрд грн, кошти клієнтів - 6,02 млрд грн, власний капітал - 2,07 млрд грн, статутний капітал - 2,64 млрд грн.

У 2012 році банк одержав збиток у розмірі 48,87 млн грн.

