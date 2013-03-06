Нацбанк продовжив ліквідацію банків «БІГ Енергія» та «Одеса-Банк»

Національний банк України продовжив процедуру ліквідації банку «БІГ Енергія» (Київ) з 1 березня до 1 жовтня 2013 року і «Одеса-Банк (Одеса) » - з 1 березня до 1 липня 2013 року.

Про це йдеться в повідомленнях Нацбанку, обнародуваних у газеті «Голос України» №44 за 6 березня (щодо банку «БІГ Енергія») і газеті «Урядовій кур’єр» №44 від 6 березня (щодо «Одеса-Банку»).

Згідно з повідомленням, відповідні рішення закріплені постановами НБУ №53 і №55 від 26 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк ухвалив рішення ліквідувати банк «БІГ Енергія» в лютому 2010 року, «Одеса-Банк» - у липні 2009 року.