Банкіри оскаржили рішення суду, яке дозволяло не сплачувати за іпотеку в Україні – Астра Банк

Астра Банк домігся в суді рішення, за яким визнано договір іпотеки між банком і фізичною особою дійсним, що дає можливість захистити інтереси всієї банківської системи України в іпотечному кредитуванні від недобросовісних позичальників.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Астра Банку, посилаючись на рішення Апеляційного суду Києва, розміщене в Єдиному реєстрі.

Згідно документу, Апеляційний суд визнав дійсним та законним іпотечний договір, що був укладений в рамках статті 18 Закону «Про іпотеку» (одночасно з укладанням договору купівлі-продажу об’єкту нерухомого майна) між Астра Банком і фізичною особою К.

В свою чергу прес-служба банку, коментуючи рішення суду, зазначила, що цим судова інстанція захистила інтереси банківського сектора України і не дозволила створити прецедент, що ставив під загрозу всі 176 банків України, які мають загальний портфель іпотечного кредитування в розмірі близько 100 мільярдів гривень, що забезпечений саме такими іпотечними договорами.

Нагадаємо, 6 грудня Солом’янський районний суд м. Києва ухвалив безпрецедентне рішення у спорі між Астра Банком та фізичною особою, за яким визнано недійсним іпотечний договір, укладений одночасно з договором купівлі-продажу об’єкту нерухомого майна, що придбано за кредитні кошти.

Одразу після цього в Астра Банку заявили, що залишення в силі такого рішення судом надало б можливість недобросовісним позичальникам уникнути відповідальності за взятими на себе кредитним зобов’язаннями та збільшило б кількість проблемних іпотечних кредитів.