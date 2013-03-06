Дефляція у лютому становила 0,1%

Дефляція в Україні у лютому 2013 року порівняно з січнем 2013 року становила 0,1%, проти лютого 2012 року зафіксовано також дефляцію - 0,5%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

У повідомленні вказується, що з початку року (лютий 2013 року щодо грудня 2012 року) інфляція в Україні становила 0,1%.

Згідно з повідомленням, у лютому проти січня 2013 року найбільше подорожчали хліб - на 0,8% (проти лютого 2012 року - зростання на 4,2%), макаронні вироби - на 0,6% (зростання 1,9%), овочі - на 0,5% (зниження на 21,1%), алкогольні напої та тютюнові вироби - на 0,4% (зростання на 6,6%). Послуги охорони здоров'я подорожчали на 0,5% (зростання 2,1%), зокрема фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання - на 0,7% (зростання 2,1%).

Помітне зниження цін зафіксоване тільки на цукор - на 2,8% (проти лютого 2012 року - зниження на 16,6%).

За іншими позиціями у лютому 2013 року проти січня 2013 року зафіксовано незначну зміну цін на рівні 0,1-0,3 п.п.

Як повідомляв УНІАН,Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року зафіксовано вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році - 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень щодо грудня) - 4,8%, дефіцит 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП - 3,4%.