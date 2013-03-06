Столична податкова збільшила перерахування до бюджету на 28%

Державна податкова служба України у Києві за січень-лютий мобілізувала до бюджетів усіх рівнів 5,47 млрд грн, що на 28% відсотків більше за показник січня-лютого 2012 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ Києва з посиланням на голову відомства Ірину Носачову.

За її словами, на 43% збільшилася сплата податку на прибуток підприємств - до 645 мільйонів гривень. Надходження з податку на доходи фізичних осіб становили 1,59 млрд грн, що на 181 млн (13%) більше порівняно з січнем-лютим 2012 року.

«З початку року до бюджету Києва платники податків сплатили 1,355 млрд грн, що на 268 млн грн (25%) більше, ніж за відповідний період минулого року», - цитує прес-служба І.Носачову.

Як повідомляв УНІАН, у цілому по Україні, за оперативними даними, обсяг надходжень до загального фонду Державного бюджету від податкових та митних органів у січні - лютому 2013 року становив 67,8 млрд грн, що на 2,8 млрд грн (на 4,3 %) більше за аналогічний період 2012 року.